اليوم .. وطني الركبي يغادر الى مصر للمشاركة في البطولة العربية



يغادر منتخبنا الوطني لسباعيات الركبي للرجال اليوم الخميس الى جمهورية مصر للمشاركة في منافسات البطولة العربية السادسة للركبي في مدينة الاسكندرية والتي تنطلق منافساتها يوم غد الجمعة.





وضمت قائمة المنتخب الوطني للركبي 12 لاعبا هم : سرمد عبد وحسين منذر وعمر طارق وحسين عدنان ومصطفى احمد وحسين حامد وعزيز حيدر وايمن محسن وانس فالح ومهند عبد الكريم وسيف حقي ومحمد الصادق احمد.



ويقود المنتخب الجهاز الفني المكون من مصطفى عبد مدربا وسلام كاطع مدرب مساعد وحسين عمار مدربا للياقة البدنية.

وضمت قائمة المنتخب الوطني للركبي 12 لاعبا هم : سرمد عبد وحسين منذر وعمر طارق وحسين عدنان ومصطفى احمد وحسين حامد وعزيز حيدر وايمن محسن وانس فالح ومهند عبد الكريم وسيف حقي ومحمد الصادق احمد.ويقود المنتخب الجهاز الفني المكون من مصطفى عبد مدربا وسلام كاطع مدرب مساعد وحسين عمار مدربا للياقة البدنية.