الركبي بلا دعم حكومي.. المنتخب الوطني يشارك بالبطولة العربية على نفقته الخاصة

وقال رئيس لجنة الركبي فريق عبد الله هزاع في حديث للسومرية نيوز، ان "وفد المنتخب سيشد الرحال اليوم الى مصر بعد معاناة في توفير تذاكر السفر والتجهيزات والامور المالية المتعلقة بالسفر جراء جائحة كورونا".واشار الى ان "اللجنة لم تتسلم اي مبلغ مالي من اي جهة حكومية ووزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية منذ دخول لعبة الركبي الى العراق عام ٢٠١٧".واضاف "رغم الصعوبات الان اننا تمكنا من توفير ملعب للتدريبات في الجامعة المستنصرية وهذا موقف وطني يحسب لرئيسها حميد التميمي فضلا عن توفير معسكر تدريبي في كربلاء المقدسة بدعم العتبة الحسينية المقدسة والنائبة بيداء السلمان".واشار الى ان "تذاكر سفر المدربين واللاعبين تم توفيرها من قبل الراعي الرسمي مركز ليفون للتجميل فيما تكفل رئيس واعضاء اللجنة المرافقين للوفد بمصاريفهم من تذاكر وسكن".واكد هزاع انه "على ثقة كبيرة بلاعبي المنتخب الوطني بتحقيق نتائج جيدة في هذه النسخة بسبب اكتسابهم الخبرة ومعرفتهم اكثر باللعبة فضلا عن وجود جهاز تدريبي جيدة وضعنا ثقتنا به لأنه الاجدر".