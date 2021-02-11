كورونا يُبعد مولر عن نهائي مونديال الاندية

وأشارت قناة "سكاي سبورتس" الألمانية وصحيفة "بيلد" إلى أن نتيجة فحص كورونا الذي خضع له مولر بعد إنتهاء تمارين النادي البافاري الأربعاء جاءت إيجابية.وسيخسر بايرن، الساعي إلى تحقيق سداسية تاريخية بعد برشلونة الإسباني، جهود لاعبه في خط الوسط أمام تيغريس في النهائي الذي سيجمع بينهما على ملعب المدينة التعليمية في العاصمة القطرية الدوحة.ولم يصدر أي تأكيد من قبل النادي أو من المنظمين بشأن إيجابية المسحة.وانضم مولر إلى قائمة من ثلاثة لاعبين في النادي الألماني أصيبوا بفيروس كورنا في الأسابيع الاخيرة، وتحديداً الاسباني خافي مارتينيس وليون غوريتسكا اللذين لم يتمكنا من السفر مع الفريق للمشاركة في مونديال الأندية.كما يضاف غياب مولر إلى زميله المدافع جيروم بواتنغ الذي عاد إلى ألمانيا الأربعاء لأسباب شخصية، فيما رجحت تقارير وفاة صديقته السابقة.