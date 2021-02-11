الأهلي المصري يحرز برونزية مونديال الأندية

ولم يفلح أي من لاعبي الفريقين في هز الشباك خلال الوقت الأصلي من المباراة التي أقيمت على ملعب "المدينة التعليمية" في مدينة الريان القطرية اليوم الخميس، ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسمت للأهلي بنتيجة 3-2.وهذه المرة الثانية التي يحرز فيها الأهلي المركز الثالث بكأس العالم للأندية.