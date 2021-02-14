كرستيانو يعلق على خسارة يوفنتوس امام نابولي

وسقط يوفنتوس أمام نابولي بهدف دون رد، في الجولة 22 للسيريا آ، من ركلة جزاء سجلها لورينزو إنيسني.وعبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، وضع رونالدو صورة له رفقة لاعبي البيانكونيري، مغردًا: "هذه الهزيمة لن تحبطنا! دعونا نرفع رؤوسنا ونفكر في دوري الأبطال".ويحل اليوفي ضيفًا على بورتو يوم الأربعاء المقبل، في ذهاب دور الـ16 من منافسات دوري أبطال أوروبا.