مبابي يثأر لباريس أمام برشلونة برباعية تاريخية

وضع باريس سان جيرمان قدماً في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بفوزه الكبير على مستضيفه برشلونة بأربعة أهداف لواحد الثلاثاء في ذهاب ثمن نهائي البطولة القارية.

سجل نجم باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي ثلاثية رائعة في شباك برشلونة الإسباني ليقود فريقه إلى فوز لافت وتاريخي 4-1 في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على ملعب "كامب نو" الثلاثاء.

وجاءت أهداف مبابي في الدقائق 32 و65 و85 في حين سجل زميله الإيطالي مويز كين الهدف الآخر (70)، بعدما تقدم برشلونة بهدف لنجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي من ركلة جزاء (27).

وتقام مباراة الإياب في 10 أذار/مارس المقبل على ملعب "بارك دي برانس" في باريس.

وبات سان جيرمان أول فريق فرنسي يحقق الفوز في ملعب "كامب نو" في تاريخ دوري أبطال أوروبا، أما الفريق الفرنسي الآخر الذي حقق الفوز على الملعب ذاته فكان ميتز عندما تغلب عليه بالنتيجة ذاتها عام 1984 لكن في مسابقة كأس الكؤوس الأوروبية.

كما أصبح مبابي أصغر لاعب يسجل أكثر من هدف في شباك برشلونة على ملعب "كامب نو" في المباريات الإقصائية (22 عاماً و58 يوماً).