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رسمياً.. مواعيد مباريات تصفيات آسيا لمونديال 2022

رياضة

2021-02-19 | 07:33
رسمياً.. مواعيد مباريات تصفيات آسيا لمونديال 2022
2,499 مشاهدة

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الجمعة، أن معظم المباريات المتبقية في المرحلة الثانية من تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 2022، تأجلت إلى يونيو المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال الاتحاد، إن أربع مباريات ستقام في مواعيدها وأماكنها المحددة دون تغيير في 25 و30 مارس المقبل، بينما ستقام بقية المباريات بصورة مجمعة في مكان واحد، ما بين 31 مايو و15 يونيو المقبلين.

وأضاف الاتحاد القاري في بيان: "ما يزال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يضع صحة وسلامة اللاعبين والفرق على رأس الأولويات، وسيتعاون مع الاتحادات الوطنية في القارة من أجل مراقبة الوضع في المنطقة عن كثب".

وكان من المقرر أن تبدأ مباريات المرحلة الثانية من تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 2022، التي يتنافس فيها 40 منتخبا آسيويا عبر ثماني مجموعات، في مارس المقبل، بعد تأجيلها من العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا.

وتتأهل الفرق الفائزة بصدارة المجموعات الثماني، بالإضافة لأفضل أربعة فرق تحتل المركز الثاني، إلى الدور الثالث من التصفيات.

وتملك آسيا أربعة مقاعد في نهائيات كأس العالم، بالإضافة إلى قطر، بطلة آسيا، التي ضمنت مقعدها في البطولة باعتبارها الدولة المضيفة، فضلا عن مقعد آخر من خلال مباراة فاصلة مع أحد المنافسين من قارة أخرى.
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