دوري ابطال اوروبا .. تعرف على آخر النتائج

حقق فريق بايرن ميونخ الالماني فوزا كبيرا على لاتسيو الايطالي ، فيما تمكن فريق تشيلسي الانكليزي من التغلب على اتلتيكو مدريد في دوري ابطال اوروبا.

ووضع بايرن ميونخ قدمًا في ربع نهائي البطولة، بعدما تغلب على لاتسيو، في عقر داره بنتيجة 4-1، في ذهاب دور الـ16. رباعية البايرن جاءت عن طريق روبرت ليفاندوفسكي، جمال موسيالا، ليروي ساني وفرانشيسكو أتشيربي "بالخطأ في مرمى فريقه" في الدقائق 9، 24، 42، 47"، فيما سجل خواكين كوريا هدف لاتسيو الوحيد في الدقيقة 49.

وفي مباراة اخرى، حقق تشيلسي انتصارًا ثمينًا بهدف على أتلتيكو مدريد، في ذات الدور، على ملعب "أرينا ناسيونالا" بالعاصمة الرومانية بوخارست، والذي تم نقله من معقل الفريق الاسباني بسبب تفشي فيروس كورونا ، وسجل هدف المباراة الوحيد لتشيلسي المهاجم أوليفييه جيرو في الدقيقة 68