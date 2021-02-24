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مدرب لاتسيو بعد رباعية البايرن: كانت ليلة سيئة

رياضة

2021-02-24 | 03:10
مدرب لاتسيو بعد رباعية البايرن: كانت ليلة سيئة
235 مشاهدة

أبدى سيموني إنزاجي مدرب لاتسيو، خيبة أمله من أداء فريقه المليء بالأخطاء في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد أن تسبب دفاعه في ثلاثة من أهداف بايرن ميونخ خلال فوز حامل اللقب 4-1 أمس الثلاثاء.

واستغل روبرت ليفاندوفسكي تمريرة خاطئة من ماتيو موستاكيو ليسجل الهدف الأول، مما دفع إنزاجي لاستبدال المدافع الأرجنتيني بعد 31 دقيقة من المباراة.

وتسبب المدافع باتريك في هدف بايرن الثالث، بينما وضع فرانشيسكو أتشيربي الكرة في مرماه ليهدي بطل ألمانيا الهدف الرابع في بداية الشوط الثاني ويمنحه أفضلية كبيرة قبل لقاء الإياب في دور الستة عشر في ميونيخ يوم 17 مارس/ آذار.

وأبلغ إنزاجي شبكة ميدياست التلفزيونية: "كنا نعرف أهمية المباراة وقيمة المنافس، لكننا جعلنا الأمور سهلة عليه. تسببنا في ثلاثة من أهداف بايرن وهذا شيء محبط للغاية".

وزاد: "ساهمنا في الأهداف التي سجلوها، كانت ليلة سيئة لكن علينا المضي قدما وستكون خطوة مهمة في تطورنا".

وبهذه النتيجة مدد حامل اللقب مسيرته الخالية من الهزائم في المسابقة إلى 18 مباراة وجاء الانتصار في الوقت المناسب للفريق البافاري بعد مباراتين في الدوري بلا فوز.

وقال هانز فليك مدرب بايرن: "الكل ارتقى لمستوى التوقعات اليوم. أردنا وضعهم تحت ضغط منذ البداية، وهو ما فعلناه بطريقة جيدة".

وأضاف "نجحنا في الفوز بالكرة في بداية الملعب وصنعنا العديد من الفرص نتيجة لذلك. نحن في غاية السعادة".
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