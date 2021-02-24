كريسبو: نصحت لاوتارو برفض برشلونة وكنت على حق

وكان لاوتارو على رأس أمنيات برشلونة في الصيف الماضي لخلافة لويس سواريز، لولا أزمة فيروس كورونا، التي تسببت في مشاكل مالية كبيرة للأندية.وقال كريسبو، في تصريحات لصحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية: "أعرف لاوتارو منذ فترة طويلة، نصحته في الصيف برفض برشلونة وعدم مغادرة إنتر، وفي النهاية كنت على حق".وأضاف: "لاوتارو قاتل داخل منطقة الجزاء، تحركاته دائمًا ما تشكل إزعاجا للخصوم، ويلعب باستمرار على المرمى، كما يملك ارتقاءات مرتفعة مع المدافعين أصحاب الطول".جدير بالذكر أن عقد لاوتارو مستمر مع إنتر حتى 2023، وهناك اتجاه قوي لتمديده موسمًا آخر، مع تحسين راتبه.