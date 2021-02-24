لاعب البايرن جمال موسيالا يختار بين المانيا وانكلترا
اختار جمال موسيالا، لاعب وسط بايرن ميونيخ تمثيل منتخب ألمانيا بدلا من انكلترا، بعد أن أصبح يوم امس أصغر لاعب يسجل لفريقه الألماني بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وأصبح اللاعب البالغ 17 عاما أصغر لاعب إنجليزي يسجل هدفا في المسابقة القارية عندما هز الشباك مع بايرن خلال الفوز 4-1 على لاتسيو في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا.
وبعد ساعات من اللقاء، أعلن جمال موسيالا قراره باختيار منتخب ألمانيا.
وقال موسيالا لمحطة "إيه.آر.دي" التلفزيونية الألمانية: "قلبي مع ألمانيا وقلبي مع إنكلترا. فكرت كثيرا في الأمر، لكن في النهاية استمعت إلى مشاعري، وأن القرار الصحيح سيكون اللعب لألمانيا".
»
انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا