لاعب البايرن جمال موسيالا يختار بين المانيا وانكلترا

وأصبح اللاعب البالغ 17 عاما أصغر لاعب إنجليزي يسجل هدفا في المسابقة القارية عندما هز الشباك مع بايرن خلال الفوز 4-1 على لاتسيو في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا.وبعد ساعات من اللقاء، أعلن جمال موسيالا قراره باختيار منتخب ألمانيا.وقال موسيالا لمحطة "إيه.آر.دي" التلفزيونية الألمانية: "قلبي مع ألمانيا وقلبي مع إنكلترا. فكرت كثيرا في الأمر، لكن في النهاية استمعت إلى مشاعري، وأن القرار الصحيح سيكون اللعب لألمانيا".