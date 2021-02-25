مدرب أتالانتا: لن أعلق على طرد فريلير وإلا سيوقفني يويفا شهرين

وذلك بعد الخسارة (0-1)، اليوم الأربعاء، على أرضه أمام ريال مدريد، في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال.وقال جاسبريني "هناك اتجاه نحو إلغاء أي نوع من الاحتكاك، وهذا انتحار.. لن أعلق وإلا سيوقفني يويفا شهرين، لا أعلم.. هذا انتحار بالنسبة لكرة القدم".وواصل المدرب، في تصريحات أوردتها شبكة سكاي سبورتس "من الضروري أن يكون هناك قدر أكبر من المعرفة بكرة القدم.. من غير المعقول أن يكون لدينا حكام لم يمارسوا اللعبة، إذا لم يكونوا على دراية بها، فليجدوا عملا آخر".وأضاف "هذا مستحيل، الأمر لا يتطلب مهندسين من وكالة (ناسا) لفهم ذلك.. ما حدث هذه الليلة مثير".وأشار جاسبريني إلى الطرد، الذي تعرض له لاعبه فريلير، بدعوى إسقاطه الفرنسي فيرلاند ميندي، حين كان الأخير على وشك الانفراد بحارس مرمى أتالانتا.واعتبر أن المدافع الأرجنتيني، كريستيان روميرو، كان في وضعية تسمح له بالاشتراك في اللعبة أيضا.وتابع المدرب هجومه "نشعر بالمرارة، لعدم قدرتنا على لعب مباراة لطالما انتظرناها.. كنا نتطلع لمواجهة الريال، إلا أن اللقاء فسد تماما بهذا الطرد".وأردف: "لا أعلم ما الذي كان ليحدث، لكن الأمور تغيرت تماما واضطررنا للدفاع.. تم إفساد اللقاء بقرار مبالغ فيه".لكن جاسبريني عاد وأبدى تفاؤله حيال مباراة الإياب، مؤكدا "يكفي الذهاب والفوز على الريال.. نحن في أفضل حالاتنا، تتبقى فقط النتيجة، ويتعين علينا تحقيق هذا الإنجاز.. هذه مباراة عصيبة بالطبع، كنا نتمنى أن تختلف النتيجة".