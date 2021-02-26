مالديني: أنا من أكبر الخاسرين في التاريخ!

وأبرزت صحيفة "ماركا" الإسبانية، محادثة فيديو بين مالديني وفيييري، على وسائل التواصل الاجتماعي.وقال مالديني أثناء المحادثة: "أنا من أكبر الخاسرين في التاريخ"، في إشارة إلى عدد المرات التي خسر فيها في النهائيات والمباريات الكبرى قبل الاعتزال.ودخل فييري، في حالة من الضحك الهستيري، عقب سماع وصف مالديني لنفسه.وذكرت "ماركا" أن مالديني يعد رمزًا لميلان وإيطاليا، وأحد أعظم المدافعين في تاريخ كرة القدم على الإطلاق، لكنه منح نفسه انطباعًا متواضعًا عن مسيرته اللامعة.