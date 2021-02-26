قرعة الدوري الاوروبي تسفر عن مواجهات مثيرة

أسفرت قرعة دور الـ16 للدوري الأوروبي لكرة القدم، التي جرى سحبها، اليوم الجمعة، في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بمدينة نيون، سويسرا، عن مواجهات مثيرة.





مانشستر يونايتد الإنجليزي* ميلان الإيطالي



أياكس أمستردام الهولندي * يانغ بويز السويسري



دينامو كييف الأوكراني * فياريال الإسباني



روما الإيطالي * شاختار دونيتسك الأوكراني



أولمبياكوس اليوناني* أرسنال الإنجليزي



دينامو زغرب الكرواتي* توتنهام هوتسبير الإنجليزي



سلافيا براغ التشيكي* رينجرز الإسكتلندي



غرناطة الإسباني* مولده النرويجي.

وجاءت المواجهات على الشكل التالي:مانشستر يونايتد الإنجليزي* ميلان الإيطاليأياكس أمستردام الهولندي * يانغ بويز السويسريدينامو كييف الأوكراني * فياريال الإسبانيروما الإيطالي * شاختار دونيتسك الأوكرانيأولمبياكوس اليوناني* أرسنال الإنجليزيدينامو زغرب الكرواتي* توتنهام هوتسبير الإنجليزيسلافيا براغ التشيكي* رينجرز الإسكتلنديغرناطة الإسباني* مولده النرويجي.