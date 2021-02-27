ميسي يقود تشكيلة برشلونة المتوقعة ضد إشبيلية
يلتقي برشلونة مع إشبيلية، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 25 من عمر الدوري الإسباني.
وحصل رونالد أراوخو، على التصريح الطبي للمشاركة في المباراة، بينما يغيب ميراليم بيانيتش عن برشلونة بسبب آلام في الكاحل الأيمن.
يذكر أن برشلونة يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الليجا برصيد 50 نقطة، بفارق نقطتين عن إشبيلية رابع الترتيب.
ووفقًا لصحيفة "ماركا"، فإن التشكيلة المتوقعة لبرشلونة جاءت كالتالي:
حراسة المرمى: تير شتيجن
الدفاع: دست - بيكيه - لينجليت - جوردي ألبا
الوسط: دي يونج - بوسكيتس - بيدري
الهجوم: عثمان ديمبلي - ميسي - جريزمان
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