ميسي يقود تشكيلة برشلونة المتوقعة ضد إشبيلية

وحصل رونالد أراوخو، على التصريح الطبي للمشاركة في المباراة، بينما يغيب ميراليم بيانيتش عن برشلونة بسبب آلام في الكاحل الأيمن.يذكر أن برشلونة يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الليجا برصيد 50 نقطة، بفارق نقطتين عن إشبيلية رابع الترتيب.ووفقًا لصحيفة "ماركا"، فإن التشكيلة المتوقعة لبرشلونة جاءت كالتالي:حراسة المرمى: تير شتيجنالدفاع: دست - بيكيه - لينجليت - جوردي ألباالوسط: دي يونج - بوسكيتس - بيدريالهجوم: عثمان ديمبلي - ميسي - جريزمان