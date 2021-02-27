أنباء سارة تنتظر راموس الشهر المقبل

وخضع راموس لجراحة في الركبة يوم 6 فبراير/شباط الجاري، ويغيب حاليًا عن المشاركة في المباريات مع ريال مدريد.ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإنه تأكد غياب راموس عن مباراة الديربي ضد أتلتيكو، لكن اللاعب سيعود أمام أتالانتا في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.وأشارت إلى أن راموس سيحصل على عقده الجديد رفقة ريال مدريد في مارس، بعد أن اتخذت المفاوضات منعطفًا إيجابيا في الفترة الأخيرة مع الرئيس فلورنتينو بيريز.وأوضحت أن راموس ينتظر المشاركة مع إسبانيا في فترة التوقف الدولي المقبلة، ليكون واحدًا من 3 لاعبين فقط نجحوا في المشاركة مع الماتادور خلال 17 عامًا، إلى جانب إيكر كاسياس وريكاردو زامورا.