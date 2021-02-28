التطبيعية تصدر مجموعة جديدة من القرارات بشأن الحكام

وقال رئيس لجنة الحكام، علاء عبد القادر، في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه إن "أول القرارات هو إعادة اختبارات الحكام الذين أكملوا 12 دورة ولم يوفقوا بمادة نظرية واحدة فقط "يقتصر الامتحان على هذه المادة"، فضلا عن الحكام الذين اجتازوا جميع الاختبارات البدنية والنظرية ومجموع درجاتهم أقل من 75".وأضافَ عبجد القادر أن "المعايير التي تطبق نفسها التي اعتمدت في الاختبارات السابقة، درجة النجاح 12 من 20 للأخطاء وسوء السلوك والتسلل، و 6 من 10 لاختبارات القانون العربي والانكليزي، على أن لا يقل المجموع عن 75".وتابعَ رئيس اللجنة "ستكون الاختبارات البدنية والنظرية للحكام المؤجلين والحكام في الفقرة 1 في الفترة من 15_20 آذار 2021"،مبيّنا أن "اختبارات اللياقة البدنية ستُعاد بالنسبة للحكام الذين لم يوفقوا فيها بين المرحلتين في الفترة من 5_10 نيسان 2021".