لاعب عراقي ضمن نجوم غرب اسيا لشهر شباط

وتألفت القائمة إضافة إلى حمادي أحمد، كل من علي مبخوت لاعب منتخب الإمارات ونادي الجزيرة، وايفر بانيغا لاعب الشباب السعودي، وبافيتيمبي غوميز لاعب الهلال السعودي، وسانتي كازورلا لاعب السد، ومحمد جاسم مرهون لاعب الرفاع البحريني، ومحمد مرمور لاعب تشرين السوري، وخلدون الحلمان لاعب شباب الخليل الفلسطيني، وعلاء الدين دالي لاعب العربي الكويتي.ويختار الاتحاد الآسيوي اللاعبين المميزين في ضوء معايير خاصة اهمها تأثير اللاعب على نتائج فريقه من خلال تسجيل وصناعة الأهداف، وترتيب الفريق بقائمة فرق الدوري.