الإصابة تغيب إبراهيموفيتش عن مواجهة الشياطين الحمر

وخرج إبراهيموفيتش (39 عاما) من مباراة فريقه ميلان "الروسونيري" ومضيفه روما (2-1) يوم الأحد الماضي، في قمة منافسات الجولة 24 "للكالتشيو"، بعد تعرضه لإصابة في الكاحل الأيسر.وبحسب موقع "فوتبول إيطاليا"، سيتم تقييم إصابة إبراهيموفيتش بعد 10 أيام، وإذا كان الفحص مطمئنا، سيتبعه برنامج إعادة تأهيل، وسيتم تحديد وقت التعافي.وسيغيب زلاتان بالتالي، عن مباريات ميلان ضد أودينيزي وهيلاس فيرونا ونابولي في الدوري الإيطالي، وكذلك مباراة الذهاب ضد فريقه سابقا، مانشستر يونايتد "الشياطين الحمر"، يوم 11 مارس الجاري، وذلك ضمن دور الـ16 من الدوري الأوروبي.