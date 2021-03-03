بقيادة ميسي.. التشكيلة المتوقعة لبرشلونة أمام إشبيلية

وكان البارسا قد خسر ذهابًا (2-0)، على أرض الفريق الأندلسي.وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن كومان سيدخل المباراة بالقوة الضاربة، بقيادة ليونيل ميسي، وإلى جواره كل من، عثمان ديمبلي وأنطوان جريزمان.ومن المتوقع أن يكون تشكيل البلوجرانا كالتالي:حراسة المرمى: تير شتيجن.الدفاع: ألبا - لينجليت - بيكيه - دست.الوسط: بيدري - بوسكيتس - دي يونج.الهجوم: جريزمان - ميسي - ديمبلي.