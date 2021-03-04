يضاف الى سجله الذهبي .. كريستيانو رونالدو ينفرد برقم قياسي جديد

وذكرت شبكة “أوبتا” للإحصائيات، أن "كريستيانو هو أول لاعب يتمكن من تسجيل 4 أهداف على الأقل بكل من قدمه اليمنى، وقدمه اليسرى، وبالرأس، في الدوريات الخمس الكبرى هذا الموسم وذلك بعد تسجيله هدفا لفريقه يوفنتوس خلال فوزه على سبيزيا بثلاثية، بقدمه اليسرى".وأوضحت أن "النجم البرتغالي سجل 12 هدفا بقدمه اليمنى و4 باليسرى و4 بالرأس، وبهدفه أمام سبيزيا، وصل الدون البرتغالي إلى الهدف رقم 20 له هذا الموسم في الدوري الإيطالي، ليواصل تصدره لجدول ترتيب.