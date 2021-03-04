ريمونتادا برشلونة تتصدر الصحف الإسبانية

سلطت الصحف الإسبانية الصادرة، اليوم الخميس، الضوء على ريمونتادا برشلونة ضد إشبيلية والانتصار بثلاثية نظيفة، بإياب نصف نهائي كأس الملك، وتعويض خسارة الذهاب بثنائية دون رد.





وأضافت: "أضاع إشبيلية ركلة جزاء، وتلقى هدف التمديد في الدقيقة 94، وبرشلونة بأداء بطولي اتجه للأشواط الإضافية بعد رأسية بيكيه".



وتابعت: "برايثوايت أكمل الريمونتادا بالهدف الثالث".



وعنونت صحيفة "ماركا": "إشبيلية يخسر مكانه".وأضافت: "أضاع إشبيلية ركلة جزاء، وتلقى هدف التمديد في الدقيقة 94، وبرشلونة بأداء بطولي اتجه للأشواط الإضافية بعد رأسية بيكيه".وتابعت: "برايثوايت أكمل الريمونتادا بالهدف الثالث".

وخرجت صحيفة "موندو ديبورتيفو" بعنوان: "ملحمة".



واوضحت: "سيلعب برشلونة في نهائي الكأس، بعد الريمونتادا عقب الخسارة ذهابًا بهدفين دون رد، والانتصار في مباراة بطولية في الإياب".



وأكملت: "افتتح ديمبلي التسجيل، وأجبر بيكيه إشبيلية على لعب أشواط إضافية، وتصدى تير شتيجن لركلة جزاء، وأكمل برايثوايت الريمونتادا".





وعلى الصفحة الرئيسية لصحيفة "سبورت": "رائع".



وقالت: "برشلونة إلى النهائي بملحمة، حيث عاد الفريق بأهداف ديمبلي وبيكيه وسجل برايثوايت هدف التأهل في الأشواط الإضافية".