مرشح لرئاسة برشلونة يفجر مفاجأة بشأن مستقبل ميسي

وتتزايد التكهنات حول مستقبل ميسي مع اقتراب نهاية عقده مع برشلونة، لكن لابورتا، ما زال يعتقد أنه قادر على إقناع "البرغوث" بتمديد إقامته في إقليم كتالونيا، ولكن إذا تحقق شرط واحد.وقال لابورتا في تصريحات أبرزها موقع "goal"، إن "ميسي الفائز بالكرة الذهبية 6 مرات، سيبقى في برشلونة، إذا فاز هو بانتخابات رئيس النادي".وأوضح: "إن لم يحدث ذلك، فإن "البرغوث" سيغادر ملعب "كامب نو" بعد نهاية عقده في يونيو المقبل".وستجري انتخابات رئيس نادي برشلونة يوم الأحد المقبل، حيث سيتنافس 3 مرشحين على مقعد الرئيس، وهم لابورتا، وفيكتور فونت، وتوني فريسكا.تجدر الإشارة إلى أن لابورتا، سبق له تولي رئاسة نادي برشلونة بين العامين 2003 و2010، وحينها حقق الفريق الكتالوني نتائج مذهلة.