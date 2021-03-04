الكرخ يعمق جراحات الديوانية بهدفين

وافتتح الكرخ النتيجة مبكرا عبر المحترف النيجيري سلمون من ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة من المباراة.وواصل الكرخ أفضليته وتمكن من مضاعفة النتيجة بهدف للاعب يوسف فوزي في الدقيقة 42 لينتهي الشوط الأول بتقدم الكرخ بثنائية دون رد.وتمكن البديل نهاد محمد من تقليص النتيجة برأسية في الدقيقة 67، إلا أن لاعبي الكرخ حافظوا على تقدمهم حتى النهاية.وبهذا الفوز رفع الكرخ رصيده إلى النقطة 27 في المركز التاسع. وتجمد رصيد الديوانية عند النقطة 24 في المركز 12.