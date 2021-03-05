كلوب عن تبديل صلاح: أنا من يتخذ القرارات

وكان تشيلسي الطرف الأفضل في اللقاء، واكتفى بهدف أحرزه نجمه مايسون مونت في الدقيقة 42، علمًا بأنه أحرز هدفًا قبل ذلك عن طريق فيرنر، ألغاه الحكم بعد الاستعانة بتقنية الفيديو، لوجود تسلل.أما ليفربول لم يتمكن من فرض إيقاعه في اللقاء، ليستقر في المركز السابع، مع تبقي 11 مباراة قبل نهاية الموسم.وقال كلوب في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس "الجودة الفردية لمونت في تلك اللحظة صنعت الفارق، كانت مباراة متقاربة، الفريقان عملا للفوز".وأضاف "سجلوا هدفًا لم يحتسب لوجود تسلل، في الشوط الثاني كانت هناك هجمة مضادة أخرى، حظينا بفرصة رائعة لماني وعدة فرص لم نتمكن خلالها من التسجيل".وتابع "عليك أن تدافع بشكل مختلف، لم نقم بعمل جيد في هذه الناحية، يجب وضع العديد من الأمور هناك بعين الاعتبار، في النهاية تلقينا هدفا واحدا، ارتكبنا الخطأ في تلك اللحظة".وشدد "الهدف الآخر كان تسللًا، ويمكنك القول إن الدفاع كان جيدًا، لكن مع السيطرة التي حظينا بها، كان علينا صنع المزيد من الفرص، كل شيء بدا جيدًا حتى التمريرة الأخيرة".وهذه خامس خسارة على التوالي يتلقاها ليفربول على أرضه، لكن كلوب رفض أن تكون النتائج السيئة مرتبطة بمكان المباراة.وقال المدرب "لسوء الحظ لا يمكننا القول إن الوضع مرتبط بأنفيلد، بشكل عام يرتبط الأمر بوجوب التحسن في اللحظات الحاسمة، يجب أن نظهر جودتنا في هذه اللحظات، لا نفعل هذا بالقدر الكافي".وعن تبديل محمد صلاح بعد ربع ساعة على بداية الشوط الثاني، علق كلوب "أشركت سيقانًا منتعشة، صلاح بدا وكأنه يعاني قليلًا، لعب الكثير من المباريات، كان يمكنني إخراج ماني أو فيرمينو، هذا واضح، لكن في تلك اللحظة بدا وأن صلاح هو الذي سيخرج".وفي تصريحات أخرى لهيئة الإذاعة البريطانية، قال كلوب عن تبديل صلاح "في تلك اللحظة بداوكأنه يعاني من حدة اللقاء، لم أكن راغبًا في المخاطرة، الأمر على ما يرام، أنا من يتخذ القرارات التي أعتقد أنها مناسبة في حينها".