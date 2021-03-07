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بالفيديو: مبابي يؤكد جاهزيته لمباراة برشلونة بهدف عالمي في كأس فرنسا

رياضة

2021-03-07 | 02:32
بالفيديو: مبابي يؤكد جاهزيته لمباراة برشلونة بهدف عالمي في كأس فرنسا
1,045 مشاهدة

قاد المهاجم الدولي، كيليان مبابي، فريقه باريس سان جيرمان إلى الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس فرنسا، بتسجيله ثنائية في مرمى بريست (3-0)، أمس السبت، في الدور الـ16.

وسجل مبابي الهدف الأول في المباراة بطريقة رائعة، حيث خطف كرة بالقرب من نقطة منتصف الملعب، لينطلق بها صوب منطقة جزاء بريست، ويقوم بتمويه الدفاع، قبل أن يرسل تسديدة متقنة بقدمه اليسرى، استقرت على إثرها الكرة في الزاوية الـ90، للحارس الذي لم يحرك ساكنا، واكتفى بمتابعة والكرة وهي تسكن شباكه.
 


وأضاف الإسباني بابلو سارابيا، الهدف الثاني، في الدقيقة 44، قبل أن يسجل مبابي هدفه الشخصي الثاني، والثالث لفريقه، في الدقيقة 77.

وأكد مبابي وزملاؤه في سان جيرمان بهذا الفوز المستحق، جاهزيتهم لاستضافة برشلونة الإسباني، يوم الأربعاء المقبل، في إياب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، بعدما حسم الفريق الباريسي مباراة الذهاب في "كامب نو"، بفوز كبير، 4-1.

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