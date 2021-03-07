ليفربول يخسر للمرة السادسة توالياً
تأخر ليفربول في الشوط الأول خلال مباراته أمام فولهام، بهدف دون رد، اليوم الأحد، على ملعب آنفيلد، ضمن مباريات الجولة 27 للبريميرليج.
وسجل هدف الضيوف لاعبه ماريو ليمينا في نهاية الشوط الأول، ليكتب رقمًا تاريخيًا سلبيًا للريدز على ملعبه.
وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فقد تأخر ليفربول في النتيجة على ملعب آنفيلد بالدوري الإنجليزي الممتاز، للمباراة السادسة على التوالي.
واشارت الشبكة، إلى أن هذا الرقم غير مسبوق بالنسبة للريدز، في تاريخه بالمسابقة المحلية.
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