ليفربول يخسر للمرة السادسة توالياً

وسجل هدف الضيوف لاعبه ماريو ليمينا في نهاية الشوط الأول، ليكتب رقمًا تاريخيًا سلبيًا للريدز على ملعبه.وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فقد تأخر ليفربول في النتيجة على ملعب آنفيلد بالدوري الإنجليزي الممتاز، للمباراة السادسة على التوالي.واشارت الشبكة، إلى أن هذا الرقم غير مسبوق بالنسبة للريدز، في تاريخه بالمسابقة المحلية.