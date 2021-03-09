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اطلاق منصة رقمية لتقريب الجمهور العراقي من الدوري الاسباني

رياضة

2021-03-09 | 02:05
اطلاق منصة رقمية لتقريب الجمهور العراقي من الدوري الاسباني
45 مشاهدة

شهدت الساحة الرياضية العراقية اطلاق منصة رقمية لتقريب الجمهور العراقي من الدوري الاسباني، في خطوة تتيح امكانية الاحتكاك بنجوم العالم الذين يمثلون الاندية الاسبانية.

نجم منتخبنا السابق كريم عبد الرزاق وصف الاتفاق بالمهم والذي يقرب الاوساط الرياضية والجمهور العراقي من الدوري الاسباني ويطلع عن كثب على اساليب علم كرة القدم، بعد ان اصبحت يدرس، لحجم القاعدة الجماهرية الكبيرة حول العالم.

ووقعت آسياسيل اتفاقية شراكة جديدة مع الدوري الإسباني لكرة القدم، الليغا، لإطلاق "لاليغا إكسترا العراق"، وهي منصة رقمية تنقل اخر اخبار الدوري الإسباني حصريًا لمشتركي آسياسيل مع العديد من مقاطع الفيديو والصور ومحتوى تفاعلي رقمي، لتقديم تجربة فريدة لمشجعي كرة القدم في العراق.

وقد تم مؤخراً تعيين مجموعة مونديا الشركة الرائدة للتجارة عبر الهاتف المتحرك شريكاً تجارياً وتقنياً عالمياً لشركة LaLigaالعالمية وهي الأن مسؤولة عن بدء تنفيذ وإنشاء وتجميع المحتوى من LaLiga إكسترا.

وستوفر هذه الاتفاقية لمشتركي آسياسيل، محتوى فريد ومثير يقرب مشجعي الرياضة من قلب الدوري الإسباني بصورة مباشرة. وستفتح فرصًا جديدة أمام مشجعي الدوري الإسباني (الليغا) من العراقيين ليكونوا جزءًا من مبادرات جديدة تربطهم مع العالم. حيث تعتبر الشراكة مع اتحاد رياضي عالمي، مثل الليغا.

وقال عبد الله حسن، المتحدث الرسمي باسم آسياسيل ومدير الاتصالات التسويقية المتكاملة فيها: "تتماشى شراكتنا مع الدوري الإسباني واستراتيجية اسياسيل الخاصة بالرقمنة والتي نقدمها خدمةً لمشتركينا من خلال توفير أفضل الحلول الرقمية وخدمات الإنترنت، بما في ذلك عروضنا المتعددة في خدمات التسلية والترفيه حيث ستبقي لاليغا إكسترامشتركينا من المشجعين الرياضيين في صدارة آخر أخبار الدوري الإسباني حصرًا من خلال آسياسيل".
 
وأضاف "تفخر آسياسيل بكونها شركة الاتصالات الرائدة والأولى في العراق والتي نجحت في توقيع شراكة كبيرة مع مؤسسة رياضية عالمية مثل الليغا. نحن متفائلون بأن شراكتنا مع الليغا سوف تضيف الكثير إلى سلسلة نجاحات اسياسيل حيث نتطلع إلى أطر تعاون مثمر وعميق مع الدوري الإسباني على المدى الطويل في المستقبل".

وفي معرض حديثه عن هذه الشراكة، قال أوسكار مايو، رئيس قسم الأعمال والتسويق والتطوير الدولي في الليغا: "هذه شراكة ملهمة بالنسبة لنا، حيث أننا نتطلع دائمًا إلى بناء وإيناس مجتمعات مشجعي كرة القدم حول العالم من خلال المحتوى المتميز والتجارب الجديدة. تعد لاليغا إكسترا منصة جديدة ستساعدنا على الاقتراب من مشجعي الدور الإسباني في جميع أنحاء العراق".

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