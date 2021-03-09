القضاء يستقدم رئيس نادي الطلبة

وقال مصدر قانوني لـ السومرية نيوز، إن "قاضي تحقيق محكمة الصدر اصدر امر استقدام وفق المادة ٤١٣ من قانون العقوبات، وبناء على الشكوى المقدمة من الاعلامي احمد علي العطواني الذي تم الاعتداء عليه في احد المهرجانات الرياضية".واضاف انه ايضا قاضي التحقيق امر بعرض التسجيلات الفيديوية الى الادلة الجنائية فضلا عن ارفاق التقرير الطبي النهائي لاتخاذ الحكم المناسب وفق الدعوى المقامة".