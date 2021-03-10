بعد ثنائيته في مرمى اشبيلية .. ارقام مذهلة يحققها النرويجي هالاند

صاحب الـ20 عامًا أحرز هدفين في تعادل فريقه (2-2) أمام ضيفه إشبيلية، في إياب دور الـ16، ليصل إلى هدفه العاشر في البطولة.وبحسب شبكة "سكواكا" للإحصاءات، فإن هالاند أصبح أول لاعب يسجل لدورتموند 30 هدفًا بكافة البطولات خلال موسم واحد، منذ أن فعلها الجابوني بيير إيميريك أوباميانج في موسم 2016-2017.وأنهى أوباميانج ذلك الموسم بتسجيل 40 هدفًا خلال 46 مباراة، بينما وصل هالاند إلى هدفه الـ31 حتى الآن في 29 مباراة فقط.كما سجل المهاجم الشاب 30 هدفًا أو أكثر للموسم الثاني على التوالي، وذلك بعدما أنهى الموسم المنصرم برصيد 44 هدفًا بكافة البطولات.ووفقًا لشبكة "أوبتا"، فإن هالاند سجل 20 هدفًا في دوري الأبطال منذ ظهوره الأول في أيلول 2019.وأصبح هالاند أيضًا أصغر لاعب على الإطلاق يهز الشباك في 6 مباريات متتالية بدوري الأبطال، وذلك بعمر 20 عامًا و231 يومًا.وتخطى المهاجم النرويجي، نجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، في عدد الأهداف المسجلة بدوري الأبطال (19)، رغم أن الأخير يكبره بعامين.