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بغياب نيمار .. التشكيل المتوقع لموقعة سان جيرمان وبرشلونة

رياضة

2021-03-10 | 05:04
بغياب نيمار .. التشكيل المتوقع لموقعة سان جيرمان وبرشلونة
1,428 مشاهدة

يستضيف ملعب حديقة الأمراء، اليوم الأربعاء، المباراة المنتظرة بين باريس سان جيرمان وبرشلونة، في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

ويأمل برشلونة في تحقيق ريمونتادا جديدة على حساب سان جيرمان، بعدما تفوق الفريق الفرنسي بملعب "كامب نو"، قبل أسبوعين، بنتيجة 4-1.

وتعد أشهر المباريات بين الفريقين، التي أقيمت في عام 2016، وتحديدًا على ملعب كامب نو، في إياب دور الـ16 للمسابقة، عندما فاز برشلونة بنتيجة 6-1، بعد خسارته في باريس برباعية نظيفة، ليحقق ريمونتادا تاريخية.
ونشر الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" التشكيل المتوقع للفريقين، والذي جاء كالتالي:

باريس سان جيرمان: نافاس - فلورينزي - ماركينيوس - كيمبيمبي - كورزاوا - جاي - باريديس - فيراتي - دي ماريا - مبابي - إيكاردي.

برشلونة: تير شتيجن - مينجويزا - لينجليت - أومتيتي - ألبا - دست - بوسكيتس - دي يونج - بيدري - ديمبلي - ميسي.
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