الخليفي يحسم مصير مبابي ونيمار

وقال الخليفي في تصريحات أبرزتها شبكة "مونت كارلو" الفرنسية: "نيمار ومبابي باريسيان، وباقيان في باريس".وينتهي تعاقد اللاعبين بانتهاء الموسم المقبل في صيف 2022.وانضم نيمار ومبابي إلى صفوف العملاق الباريسي، قادمين من موناكو وبرشلونة خلال صيف 2017 بصفقة ضخمة، تجاوزت قيمتها 400 مليون يورو.وكان نيمار أبدى استعدادا قويا لتمديد تعاقده مع بي إس جي، بينما يبقى مبابي مترددا في تصريحاته، لكنه لم يمانع أيضا في توقيع عقدٍ جديد مع النادي الباريسي.