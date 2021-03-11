التعادل يحسم 3 مواجهات في دوري الكرة الممتاز

وسجل اللاعب سامر ماجد هدف التقدم للكهرباء في الدقيقة 19 من الشوط الأول ، لكنه فشل في الحفاظ على تقدمه عندما تمكن أحمد زامل من إعادة فريقه للمباراة بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 50 وعاد زامل بعد دقيقتين فقط ليسجل هدفا ثانيا، قبل ان يسجل الكهرباء هدفا في الوقت عبر اللاعب مصطفى علي لتنتهي المباراة بالتعادل 2 – 2 .وفي مباراة اخرى تعادل فريقا الحدود والصناعات الكهربائية بهدف لكل منهما على ارض ملعب التاجي ، وتقدم فريق الصناعات الكهربائية عبر مهاجمه مصطفى محمود في الدقيقة 10 ، لكن عبد الله كوفي محترف الحدود تمكن من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 38 لينتهي الشوط الأول والمباراة على وقع التعادل 1 – 1 .فيما خيم التعادل السلبي على نتيجة مواجهة الديوانية واربيل والتي أقيمت في ملعب الإدارة المحلية في الديوانية .