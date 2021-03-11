صلاح ينفرد بجائزة افضل هدف مع " الريدز" للشهر السادس تواليا

وأعلن الحساب الرسمي لنادي ليفربول في "تويتر"، فوز صلاح بجائزة أفضل هدف مع الفريق في شهر شباط الماضي عن هدفه الرائع في مرمى ليستر سيتي خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ24 من "البريميرليغ"، والتي انتهت بهزيمة "الريدز" بنتيجة 3-1.وسجل صلاح هدفه "الفائز بالجائزة" في الدقيقة الـ67 بتسديدة متقنة بيسراه على يمين حارس ليستر، بعد تمريرة برازيلية ساحرة بالكعب من زميله روبيرتو فيرمينو غالطت دفاع أصحاب الأرض.وحافظ صلاح، على الجائزة للشهر السادس على التوالي حيث فاز بها في شهر ايلول بهدفه في شباك ليدز يونايتد وتشرين الاول بهدفه في إيفرتون وتشرين الثاني بهدفه في أتالانتا وكانون الاول بهدفه في كريستال بالاس وكانون الثاني بهدفه في وست هام يونايتد وشباط بهدفه في شباك ليستر سيتي.ويتصدر صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 17 هدفا متفوقا بفارق هدف واحد عن مطارديه البرتغالي برونو فرنانديز نجم مانشستر يونايتد، والإنجليزي هاري كين هداف توتنهام هوتسبير واللذين يتشاركان الوصافة برصيد 16 هدفا لكل منهما.