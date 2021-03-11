الصقور يهزم النوارس ويحلق بعيداً بصدارة الدوري

حسم نادي القوة الجوية نتيجة قمة مباريات دوري الكورة الممتاز "كلاسيكو العراق" ضد غريمه التقليدي نادي الزوراء بهدفين نظيفين ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين.



وسجل الهدف الاول احسان حداد في الدقيقة 46 قبل ان يضيف ابراهيم بايش الهدف الثاني في الدقيقة 75 من المباراة.

وأنهى فريق "الصقور" المباراة بعشرة لاعبين قبل نحو اثنتي عشرة دقيقة من نهاية اللقاء، بعد طرد صاحب الهدف الثاني لحصوله على الانذار الثاني عنذ الدقيقة الثامنة والسبعين، بعد ذلك بدقيقتين طردَ حكم المباراة، مدرب القوة الجوية أيوب أوديشو.

وبهذه النتيجة حلق الصقور بعيداً بصدارة الدوري العراقي بكرة القدم.