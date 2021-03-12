اعتراض عراقي على جدول مباريات المنتخب في التصفيات المزدوجة

وقالَ المتحدث الإعلامي للهيئة، هشام محمد في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "المدرب كاتانيتش أبدى استغرابه الشديد من أن تكون فاتحة مباريات منتخبنا أمام كمبوديا بينما الاتحاد الآسيوي أعلن، في وقتٍ سابق، انها ستكون مع هونك كونغ".وأضافَ: "لقد توافق رأي التطبيعية مع المدرب كاتانيتش، وتم تقديم الاعتراض الرسمي الى الاتحاد الآسيوي والمطالبة بضرورة العودة الى جدول المباريات السابق لتحقيق العدالة بين جميع المنتخبات المشاركة في المجموعة".واختتمَ البيان، ان "الاتحاد الآسيوي قرر اختيار مملكة البحرين لاستضافة مجموعة منتخبنا في التصفيات المزدوجة لكأس العالم ٢٠٢٢ ونهائيات آسيا ٢٠٢٣ ، وحدد مواعيد مباريات منتخبنا فيها، إذ يلاعب كمبوديا في السابع من حزيران المقبل ويواجه هونك كونغ في الحادي عشر من الشهر نفسه، ويختتم منتخبنا مبارياته في التصفيات أمام إيران في الخامس عشر من حزيران".