دي ماريا يجدد عقده مع سان جيرمان

وذكر النادي الباريسي في البيان أنه تم تجديد عقد دي ماريا لمدة موسم واحد مع خيار التمديد لموسم آخر.وخاض دي ماريا البالغ 33 عاما 248 مباراة مع الفريق الباريسي سجل خلالها 87 هدفا (يعد ثامن أفضل هداف في تاريخ النادي) وصنع 99 هدفا، وتوج مع سان جيرمان بـ16.يذكر أن دي ماريا انتقل إلى سان جيرمان صيف عام 2015 قادما من مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي قضى فيه موسما واحدا، ولعب قبلها لأربعة مواسم مع ريال مدريد الإسباني.