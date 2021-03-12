رسمياً.. نادي الزوراء يشكو "ابو برير" لدى الحكومة

وانتشر مقطع فيديو لـ"ابو برير" وهو يعدد نادي ولاعبي الزوراء وهو يحمل سلاحاً داخل سيارته.وذكر النادي في بيان تلقته السومرية نيوز ان "ادارة الزوراء وجميع اعضاء الهيأة العامة للنادي تستنكر التصرفات المشينة التي جرت بحق أبناء النادي وجميع أعضاءه من قبل المدعو ( ضياء ابو برير) والذي قام بتهديد أبناء النادي ومنتسبيه عبر الفيديو المصور والمنتشر في مواقع التواصل الاجتماعي والذي يعد اكبر دليلاً على التصرف الأرعن تجاه النادي".واضاف "في الوقت نفسه تستنكر ادارة الزوراء الصمت الغريب من قبل الهيئة الأدارية للقوة الجوية تجاه الأفعال التي يراد منها التفرقة وضياع محبي الفريقين و دس السم بينهما".واكمل النادي، ان "ادارة النادي تسجل استغرابها من قبل المسؤول الأول على النادي الفريق شهاب جاهد بصفته قائداً للقوة الجوية ورئيسا للنادي للتصرفات التي لايمكن السكوت عنها لذلك سنعمل على رفع شكوى رسمية امام الجهات ذات العلاقة بأعتبار ان السلاح المحمول هو لحماية أمن الناس وليس لتهديدهم من قبل شخصيات ضعيفة تمس أمن الدولة والرد القادم للأدارة والجمهور سيكون في المحاكم المختصة ليكون عبرة لمن اعتبر".واضاف النادي ان "البيان تم ارساله مرفقاً بالدلائل الى كل من رئيس الوزراء ووزير الداخلية وقائد القوة الجوية ووزير الشباب والرياضة المحترم ووزير النقل والمواصلات وقائد عمليات بغداد".