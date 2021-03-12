Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2020
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
الشابندر يكشف حظوظ "متظاهري تشرين" في الانتخابات
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

رسمياً.. نادي الزوراء يشكو "ابو برير" لدى الحكومة

رياضة

2021-03-12 | 15:11
رسمياً.. نادي الزوراء يشكو "ابو برير" لدى الحكومة
2,397 مشاهدة

اعلن نادي الزوراء الرياضي، الجمعة، مباشرته باجراءات رفع شكوى ضد مشجع نادي القوة الجوية المعروف بـ"ابو برير" بسبب ظهوره بمقطع فيديو يسيء للنادي.

وانتشر مقطع فيديو لـ"ابو برير" وهو يعدد نادي ولاعبي الزوراء وهو يحمل سلاحاً داخل سيارته.
وذكر النادي في بيان تلقته السومرية نيوز ان "ادارة الزوراء وجميع اعضاء الهيأة العامة للنادي تستنكر التصرفات المشينة التي جرت بحق أبناء النادي وجميع أعضاءه من قبل المدعو ( ضياء ابو برير) والذي قام بتهديد أبناء النادي ومنتسبيه عبر الفيديو المصور والمنتشر في مواقع التواصل الاجتماعي والذي يعد اكبر دليلاً على التصرف الأرعن تجاه النادي".

واضاف "في الوقت نفسه تستنكر ادارة الزوراء الصمت الغريب من قبل الهيئة الأدارية للقوة الجوية تجاه الأفعال التي يراد منها التفرقة وضياع محبي الفريقين و دس السم بينهما".

واكمل النادي، ان "ادارة النادي تسجل استغرابها من قبل المسؤول الأول على النادي الفريق شهاب جاهد بصفته قائداً للقوة الجوية ورئيسا للنادي للتصرفات التي لايمكن السكوت عنها لذلك سنعمل على رفع شكوى رسمية امام الجهات ذات العلاقة بأعتبار ان السلاح المحمول هو لحماية أمن الناس وليس لتهديدهم من قبل شخصيات ضعيفة تمس أمن الدولة والرد القادم للأدارة والجمهور سيكون في المحاكم المختصة ليكون عبرة لمن اعتبر".

واضاف النادي ان "البيان تم ارساله مرفقاً بالدلائل الى كل من رئيس الوزراء ووزير الداخلية وقائد القوة الجوية ووزير الشباب والرياضة المحترم ووزير النقل والمواصلات وقائد عمليات بغداد".
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
اعلان
اعلان
تعرف على مناطق الامطار الغزيرة يوم غد الجمعة
29%
04:56 | 2021-03-11
تعرف على مناطق الامطار الغزيرة يوم غد الجمعة
04:56 | 2021-03-11
وفاة رئيس عربي أسبق بعد إصابته بكورونا
16.14%
16:47 | 2021-03-10
وفاة رئيس عربي أسبق بعد إصابته بكورونا
16:47 | 2021-03-10
الصحة تعلن دخول العراق في مرحلة تفشي الوباء
15.47%
11:47 | 2021-03-11
الصحة تعلن دخول العراق في مرحلة تفشي الوباء
11:47 | 2021-03-11
أمانة مجلس الوزراء ترسل آليات الإقراض لمبادرة البنك المركزي العراقي
13.22%
07:24 | 2021-03-11
أمانة مجلس الوزراء ترسل آليات الإقراض لمبادرة البنك المركزي العراقي
07:24 | 2021-03-11
حقيقة سرقة كرسي البابا بعد القداس في مدينة أور
13.16%
03:45 | 2021-03-11
حقيقة سرقة كرسي البابا بعد القداس في مدينة أور
03:45 | 2021-03-11
لجنة حكومية تدرس تداعيات تغيير سعر صرف الدولار
13.01%
10:38 | 2021-03-11
لجنة حكومية تدرس تداعيات تغيير سعر صرف الدولار
10:38 | 2021-03-11
المزيد

الفيديو

مؤتمر بغداد الدولي الاول للمياه في 13 و 14 آذار 2021
Play
مؤتمر بغداد الدولي الاول للمياه في 13 و 14 آذار 2021
09:52 | 2021-03-11
بالفيديو: شرطة المثنى تنفي
Play
بالفيديو: شرطة المثنى تنفي "حرق متظاهر" في احتجاجات السماوة
07:00 | 2021-03-12
بالفيديو والصور: العاصفة الترابية تصل محافظة النجف
Play
بالفيديو والصور: العاصفة الترابية تصل محافظة النجف
06:47 | 2021-03-12
بالخطوات... اليكم طريقة التسجيل عبر المنصة للحصول على لقاح كورونا
Play
بالخطوات... اليكم طريقة التسجيل عبر المنصة للحصول على لقاح كورونا
06:03 | 2021-03-12
بالفيديو اليكم طريقة التسجيل عبر المنصة للحصول على لقاح كورونا
Play
بالفيديو اليكم طريقة التسجيل عبر المنصة للحصول على لقاح كورونا
05:57 | 2021-03-12
بالفيديو مهندسو العراق امام بوابة المنطقة الخضراء منذ ٧ اشهر من دون مجيب
Play
بالفيديو مهندسو العراق امام بوابة المنطقة الخضراء منذ ٧ اشهر من دون مجيب
04:12 | 2021-03-12
بالفيديو الصحة تحذّر من تفشٍّ خطير لجائحة كورونا
Play
بالفيديو الصحة تحذّر من تفشٍّ خطير لجائحة كورونا
04:08 | 2021-03-12
بالفيديو: فيسبوك سترفع الحظر عن الاعلانات السياسية
Play
بالفيديو: فيسبوك سترفع الحظر عن الاعلانات السياسية
10:42 | 2021-03-11
التوقيع على اتفاقية الحكم الذاتي للأكراد.. تعرف الى أبرز أحداث تاريخ اليوم!
Play
التوقيع على اتفاقية الحكم الذاتي للأكراد.. تعرف الى أبرز أحداث تاريخ اليوم!
10:32 | 2021-03-11
بالفيديو: القصيدة التي جسدت العزاء الحقيقي للامام الكاظم (ع)‎
Play
بالفيديو: القصيدة التي جسدت العزاء الحقيقي للامام الكاظم (ع)‎
05:43 | 2021-03-11
اعلان
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2020
لقطات
السومرية نيوز
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Apple
Playstore
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.