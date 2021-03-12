ريال مدريد يستعيد قوته الضاربة قبل مواجهة إلتشي

ويحل إلتشي، ضيفًا على ريال مدريد، غدًا السبت، على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، ضمن مباريات الجولة 27 لليجا.وفي الوقت الذي عاد فيه الثنائي راموس وهازارد، سيغيب الثنائي الآخر مارسيلو وألفارو أودريوزولا بعد تعرضهما لإصابات عضلية.وضمت القائمة كلًا من:- حراسة المرمى: كورتوا، لونين وألتوب.- خط الدفاع: ميليتاو، راموس، فاران، ناتشو وميندي.- خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي وإيسكو.- خط الهجوم: هازارد، بنزيما، أسينسيو، فاسكيز، فينيسيوس، رودريجو وهوجو دورو.