صمت رونالدو يثير شكوكا وتساؤلات بشأن مستقبله مع يوفنتوس

وترجع آخر رسالة علنية لكريستيانو، إلى الثامن من الشهر الجاري، وهي صورة يعانق فيها الإسباني ألفارو موراتا، والأمريكي ويستون ماكيني، برفقة شعار "حتى النهاية" المعتاد الذي يستخدمه يوفنتوس.وللمرة الأولى في الأعوام الـ15 الأخيرة، لم يسجل "الدون"، الفائز بلقب التشامبيونز خمس مرات، والهداف التاريخي للبطولة، أهدافا في المراحل الإقصائية.ورغم أن عادةً ما يكون كريستيانو نشطا للغاية، على الشبكات الاجتماعية، سواء للاحتفال بالفوز، أو تشجيع زملائه عقب الهزائم، فإنه التزم الصمت هذه المرة.كما ظهر استياؤه على أرضية الملعب، بسبب أخطائه وأخطاء زملائه خلال مباراة بورتو التي خسرها يوفنتوس وودع على اثرها دوري ابطال اوروبا.