بالاسماء.. برشلونة يُضحي ب8 نجوم لضم هالاند

ووفقًا لصحيفة "سبورت"، فإن خوان لابورتا رئيس برشلونة، والإدارة الرياضية للبارسا، يريدان إبرام صفقة قوية في الصيف، والاسم الرئيسي المطروح هو هالاند.وأشارت إلى أن الوضع الاقتصادي لبرشلونة لا يزال صعبًا، لذا ستعتمد الإدارة في تمويل الصفقات الجديدة، على بيع اللاعبين الحاليين.وأوضحت أن لابورتا يرتبط بعلاقة جيدة مع مينو رايولا، وكيل هالاند، لكن عملية رحيل الأخير عن دورتموند تحتاج 100 مليون يورو على الأقل.وقالت الصحيفة إن تمويل الصفقة سيدفع برشلونة للتخلص من عدة أسماء مثل جونيور فيربو، وفيليب كوتينيو، وأنطوان جريزمان، ومارتن برايثوايت، نيتو، وصامويل أومتيتي، وميراليم بيانيتش، وماتيوس.وأضافت أن برشلونة استثمر 250 مليون يورو في جريزمان وكوتينيو فقط، لكن جائحة كورونا وانخفاض قيمة اللاعبين يشيران إلى أن النادي الكتالوني لن ينجح في إبرام عمليات بيع ضخمة.