مدرب أتالانتا يثير الرعب في مدريد
أعرب مدرب أتالانتا جيان بييرو جاسبريني، اليوم الجمعة، عن ثقته في قدرة فريقه على التغلب على ريال مدريد، في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال المرتقبة مساء الثلاثاء، رغم تفوق الملكي بهدف نظيف سجله في لقاء الذهاب.
وبعد الفوز في الدوري الإيطالي على سبيزيا بنتيجة 3-1 مساء الجمعة، قال جاسبريني في تصريحات تلفزيونية، إن لاعبيه لن يذهبوا للقيام بنزهة على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، معقل النادي الملكي.
وتابع: "من الجيد أن تكون لدينا ثقة، لن نذهب إلى مدريد في نزهة".
وحول مواجهة الإياب، ختم: "مباراة تجعلنا فخورين بخوضها خاصة مع إمكانية التأهل للدور التالي، وهو ما لم نخسره بعد. يمكننا المحاولة وهذا يمنحنا الرضا".
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