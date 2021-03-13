مدرب أتالانتا يثير الرعب في مدريد

وبعد الفوز في الدوري الإيطالي على سبيزيا بنتيجة 3-1 مساء الجمعة، قال جاسبريني في تصريحات تلفزيونية، إن لاعبيه لن يذهبوا للقيام بنزهة على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، معقل النادي الملكي.وتابع: "من الجيد أن تكون لدينا ثقة، لن نذهب إلى مدريد في نزهة".وحول مواجهة الإياب، ختم: "مباراة تجعلنا فخورين بخوضها خاصة مع إمكانية التأهل للدور التالي، وهو ما لم نخسره بعد. يمكننا المحاولة وهذا يمنحنا الرضا".