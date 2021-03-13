الجولة الـ 24 لدوري الكرة الممتاز تنطلق غدا باقامة مواجهتين

ويضيف فريق الكرخ الذي يحتل المركز العاشر في المسابقة ، فريق السماوة الذي يتذيل جدول الترتيب، على ملعب الساحر احمد راضي بالعاصمة بغداد.في حين سيحل نادي الطلبة صاحب المركز الـ 17 ضيفا على زاخو الذي يحتل المركز الثامن ، وستقام المباراتان عند الساعة الثانية ظهرا بتوقيت بغداد.الجدير بالذكر ان فريق نادي القوة الجوية يتصدر ترتيب فرق الدوري الممتاز برصيد 50 نقطة، يليه فريق الشرطة برصيد 43 نقطة، والنجف ثالثاً بنفس النقاط متخلفا عن الشرطة بفارق الاهداف، بينما يحتل الزوراء المركز الرابع برصيد 41 نقطة، ونفط الوسط خامساً بـ 36 نقطة.