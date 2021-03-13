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أزمة مالية تشعل الخلاف بين لاعبي باريس سان جيرمان والإدارة

رياضة

2021-03-13 | 07:04
أزمة مالية تشعل الخلاف بين لاعبي باريس سان جيرمان والإدارة
483 مشاهدة

يعيش لاعبو باريس سان جيرمان، حالة من الغضب تجاه إدارة النادي الفرنسي، خلال الموسم الحالي.

ووفقًا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن اللاعبين غاضبون في غرفة الملابس، لأنهم لم يحصلوا حتى الآن على مكافآت الموسم الماضي.

وأشارت إلى أن نجوم سان جيرمان بدأوا يفقدون صبرهم تجاه الإدارة، كما أنهم لا يفهمون كيف يفشل نادٍ بحجم باريس في سداد مستحقات لاعبيه.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية، أن كيلور نافاس وماركينيوس، هما أكثر اللاعبين الغاضبين في صفوف الفريق الباريسي.

وذكرت "ليكيب" أن هذه المستحقات كان يجب أن يسددها النادي للاعبين، في الخريف الماضي.
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