زيدان يحدد سبب تغيير طريقة اللعب أمام إلتشي

وقال زيدان، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "تغيير طريقة اللعب إلى (3-4-1-2)؟ لقد كان خيارًا استخدمناه بالفعل من أجل اللعب في العمق".وعن ركلة الجزاء التي طالب بها راموس، وأثارت الجدل في المباراة، علق: "لن أتدخل في ذلك، والحكم يقوم بعمله وهذا كل شيء، وبدا لنا أن هناك خطأ لنا، لكن الحكم لم يحتسبه، ولا شيء آخر".وأضاف: "في النهاية فزنا، وطريقة اللعب الجديدة تكون دائمًا إيجابية، حيث كان لدينا العديد من الفرص، والنظام لم يتغير كثيرًا".وتابع: "إلتشي فريق يدافع جيدًا ويعمل بجد، وحين يغلق أحد المنافسين منطقته، فإن الأمر يكون صعبا على أي خصم يواجهه، ونحن من يتعين علينا إيجاد الحلول لذلك".وأتم: "التغييرات؟ في نهاية الشوط الأول سنحت لنا الفرص، وحين نلعب بإيقاع جيد ونتحلى بالصبر تأتي الأهداف، وعلينا أن نؤمن أكثر بأنفسنا، ولكن دون جنون".