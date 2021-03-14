أصغر بطل جيوجيتسو بالعراق يستعد لظهوره الأول في المنصة العالمية BRAVE CF 48

واستطاع المُقاتل البالغ من العمر 24 عامًا من صناعة التاريخ بعد أن أصبح بعمر 17 عامًا أصغر مُقاتل يصبح بطلًا في بلاده. لقد قام منذ ذلك الحين بالانتقال إلى فنون القتال المختلطة، وهو يمتلك سجل احترافي مُكون من 5 انتصارات مُقابل خسارة واحدة، وقد أنهى جميع انتصاراته بالإجهاز على منافسيه (3 بالاستسلام و2 بالضربة القاضية). كانت خسارته الوحيدة هي من خلال قرار تحكيمي لصالح بافل بورميستروف من بيلاروسيا.يعد سالم أحد أوائل المقاتلين المحترفين في فنون القتال المختلطة من العراق، وهو متحمس لعرض مواهبه على منصة عالمية وإثبات نفسه في أكبر بطولة لفنون القتال المختلطة بالشرق الأوسط، بينما يعكس مُستوى الرياضيين العراقيين.ويأتي سالم لمواجهته القادمة بعد سلسلة من انتصارين، وسيُواجه ميسرة محمد، الذي لم يخسر طوال مسيرته سواء على مُستوى المحُترفين أو الهواة. ومحمد الآن هو المُصنف الأول في وزن الذبابة بالشرق الأوسط وسيكون النزال بوزن الكاتشويت 59 كيلوغرام.يمثل القتال نقطة تحول مهمة لكلا المُقاتلين، حيث يتطلعان إلى تحقيق الاعتراف الدولي لمسيرتهما، من خلال الظهور لأول مرة في واحدة من أفضل بطولات الفنون القتالية المختلطة في العالم.:BRAVE CF 48 الليلة العربية ستجلب أفضل المقاتلين من جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحت سقف واحد لحدث تاريخي يقام في واحدة من أروع المعالم التاريخية في البحرين، قلعة عراد.