3 أندية تنافس ريال مدريد على صفقة رونالدو

وينتهي عقد رونالدو مع يوفنتوس في صيف 2022، لكن زعمت العديد من التقارير، أن اللاعب قد يرحل خلال الصيف المقبل.وقالت تقارير إسبانية إن خورخي مينديز وكيل رونالدو، تحدث مؤخرًا مع ريال مدريد، حول إمكانية عودة كريستيانو إلى النادي الملكي.ووفقًا لصحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن رونالدو ليس على طاولة ريال مدريد فقط، لكن الميرنجي يحظى بمنافسة من مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان وسبورتنج لشبونة على الصفقة.وجاء ذلك بعد أن ودع يوفنتوس، منافسات دوري أبطال أوروبا أمام بورتو، في الدور ثمن النهائي من البطولة.