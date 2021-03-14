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آرسنال يقلب الطاولة على ضيفه توتنهام بثنائية

رياضة

2021-03-14 | 14:36
آرسنال يقلب الطاولة على ضيفه توتنهام بثنائية
180 مشاهدة

حقق فريق آرسنال فوزاً ثميناً على حساب نظيره توتنهام هوتسبير، بنتيجة 2-1 في الجولة الـ28 من البريميرليج، على ملعب " الإمارات ".

وسجل فريق توتنهام هوتسبير هدف التقدم عن طريق البديل إيريك لاميلا في الدقيقة "33" بعدما سدد كرة بطريقة رائعة من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة "44" سجل آرسنال هدف التعادل عن طريق مارتين أوديجارد بعد كرة عرضية حولها أوديجارد تسديدة ارتطمت في المدافع وسكنت الشباك.

وخلال الشوط الثاني، تحصل لاكازيت على ركلة جزاء بعد إستعانة الحكم بتقنية الفيديو، سجل من خلالها ألكسندر لاكازيت هدف ثاني في الدقيقة "64".
 
ولعب توتنهام بعشرة لاعبين بعد طرد لاميلا في الدقيقة "76"، ثم أوقف القائم أمام تسديدة كين من ضربة حرة مباشرة ثم أبعد المدافع الكرة من على خط المرمى.
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