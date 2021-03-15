الكشف عن تفاصيل عملية السطو المسلح على منزل دي ماريا

وذكرت صحيفة "لو باريزيان"، أن عائلة دي ماريا أثناء تواجدها في مكان الحادث "المنزل"، لم تسمع شيئا أثناء تنفيذ عملية السرقة.وأضافت، أن اللصوص سرقوا محتويات الخزنة الموجودة في الطابق العلوي للمنزل.وتسبب هذا الحادث في عدم استكمال دي ماريا مباراة فريقه ضد نانت، مساء اليوم الأحد، في الدوري الفرنسي.وكانت شبكة راديو مونت كارلو، كشفت أن ليوناردو المدير الرياضي للنادي الباريسي أبلغ ماوريسيو بوكيتينو مدرب الفريق بضرورة إخراج دي ماريا من الملعب بسبب خطورة الموقف حيث اللاعب يغادر ملعب المباراة مسرعا بعد حديث بين ليوناردو المدير الرياضي للنادي الفرنسي وبوكيتينيو مدرب الفريق، حيث تم استبدال اللاعب.وكان الإعلامي الفرنسي ميغيل دينيريس قد قال في وقت سابق، أن أحد أفراد أسرة دي ماريا تعرض للاختطاف خلال عملية السطو التي وصفتها وسائل الإعلام الفرنسية بـ“شديدة العنف“، وهو ما تم نفيه لاحقا .وأشارت تقارير اخرى إلى، أن أسرة اللاعب التي تواجدت في المنزل تم احتجازهم لبعض الوقت كرهائن قبل تدخل الشرطة لتحريرهم دون أن يصيبهم أي أذى.