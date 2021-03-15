آخر مستجدات مستقبل ديمبلي على طاولة برشلونة

وانضم ديمبلي إلى برشلونة في عام 2017 لمدة 5 سنوات، ومن المقرر أن ينتهي عقده في عام 2022 .وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن ديمبلي يمر بفترة رائعة في برشلونة، لكن النادي بحاجة إلى حسم موقفه من بقاء أو رحيل اللاعب، مشيرة إلى أن ديمبلي على وشك البقاء، لأنه يشعر بأهميته مع المدرب رونالد كومان، الذي منحه مكانة بارزة في هجوم برشلونة على حساب أنطوان جريزمان.وأضافت أن برشلونة سيقرر تجديد عقد الجناح الفرنسي قريبًا، أو سيتعين عليه طرحه في الميركاتو الصيفي، من أجل الحصول على ربح مناسب.ونوهت الى أن الجناح الفرنسي يريد أن يسمع ما يقدمه له برشلونة من الناحية الاقتصادية، وأيضًا المشروع الرياضي للنادي الكتالوني.